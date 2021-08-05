Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,102469
|1,35
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094923
|1,34
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051455
|1,16
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069176
|1,14
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,752624
|1,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046219
|3,01
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,811045
|2,13
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047982
|1,64
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,100279
|1,61
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034910
|1,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,102518
|1,86
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|178,044177
|1,82
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,068543
|1,81
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072029
|1,64
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,148428
|1,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,811948
|1,78
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,046983
|1,69
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,245435
|1,45
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096711
|1,43
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,989972
|1,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004163
|2,07
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,975710
|1,62
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,245937
|1,62
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064985
|1,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,876078
|1,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,108693
|1,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040276
|1,66
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068572
|1,66
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114816
|1,65
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,135085
|1,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,069605
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,005499
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,068703
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,166713
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,991766
|0,05
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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