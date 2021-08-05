Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1024691,35
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0949231,34
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0514551,16
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0691761,14
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,7526241,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0462193,01
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8110452,13
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0479821,64
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1002791,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0349101,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1025181,86
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu178,0441771,82
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0685431,81
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0720291,64
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1484281,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8119481,78
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0469831,69
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2454351,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0967111,43
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,9899721,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0041632,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9757101,62
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2459371,62
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0649851,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8760781,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,1086931,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0402761,66
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0685721,66
TEB Portföy Altın Fonu0,1148161,65
Garanti Portföy Altın Fonu0,1350851,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0696050,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0054990,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0687030,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1667130,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9917660,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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