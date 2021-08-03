Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5689730,89Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2358470,85Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568973 0,89 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235847 0,85 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845704 0,71 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,265511 0,34 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030815 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,013876 0,35 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,185341 0,29 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,085293 0,23 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,079904 0,22 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,796126 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,398853 1,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,651517 1,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,748229 1,28 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133896 1,22 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,961969 1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,040439 2,52 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,789212 0,98 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,620464 0,98 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,083424 0,97 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,125698 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,646411 0,97 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,427191 0,96 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,982805 0,81 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,528069 0,63 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,190051 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,004373 0,08 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,699023 0,06 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,774441 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,072015 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,026103 0,05 ??????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip