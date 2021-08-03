Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5689730,89Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2358470,85Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5689730,89
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2358470,85
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8457040,71
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2655110,34
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0308150,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0138760,35
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1853410,29
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0852930,23
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0799040,22
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7961260,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,3988531,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,6515171,29
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,7482291,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1338961,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,9619691,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0404392,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7892120,98
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6204640,98
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0834240,97
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1256980,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6464110,97
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4271910,96
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9828050,81
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5280690,63
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1900510,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0043730,08
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6990230,06
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7744410,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0720150,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0261030,05

??????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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