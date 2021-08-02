Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5639380,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2338560,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8397770,37
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2646100,24
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu22,8316030,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3309240,10
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0246110,06
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,7164730,03
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0611770,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,1158711,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0875501,56
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0441821,47
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7832551,44
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)12,2462470,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2413480,57
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,0390250,52
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,2193650,43
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0235300,41
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,1413780,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4136700,49
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6209060,48
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9587600,39
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1842040,37
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0944120,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0679650,16
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0035500,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0670660,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1649400,15
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1810990,15
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??????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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