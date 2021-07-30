Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2568110,84
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0307820,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5609990,20
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,5211290,16
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu187,6256550,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0462732,95
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1209702,20
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0748942,14
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9125981,76
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1045941,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,7327803,21
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0325832,91
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1199822,81
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8297682,80
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,4743912,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0188991,80
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3064561,66
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7719371,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4336631,61
HSBC Portföy Değ. Fon151,8191231,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1797941,88
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6082831,64
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4068171,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9472521,60
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5103581,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,2657692,12
HSBC Portföy Altın Fonu4,1127730,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0692660,25
Garanti Portföy Altın Fonu0,1364020,24
Ak Portföy Altın Fonu0,1096920,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0896320,06
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0663050,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0654270,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0019980,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1631630,05
???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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