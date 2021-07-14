Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5583910,11
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8325250,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2316610,08
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0797260,08
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,4695940,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0177261,52
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9096010,49
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1149350,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0354820,10
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0178730,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7819940,26
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,2288750,12
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0457630,12
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0296960,09
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,1317710,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0209830,05
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0336220,05
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,7571840,05
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4637130,05
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,4264480,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF44,0578660,07
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,1209990,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2970280,08
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0580870,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0571620,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9808380,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0808030,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Şahan Gökbakar Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:29:21. #1.14#

title