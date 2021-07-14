Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,558391
|0,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,832525
|0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231661
|0,08
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,079726
|0,08
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,469594
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017726
|1,52
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,909601
|0,49
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,114935
|0,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035482
|0,10
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,017873
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,781994
|0,26
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,228875
|0,12
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,045763
|0,12
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,029696
|0,09
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,131771
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020983
|0,05
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,033622
|0,05
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,757184
|0,05
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,463713
|0,05
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,426448
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,057866
|0,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,120999
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,297028
|0,08
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,058087
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,057162
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,980838
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,080803
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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