Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558391 0,11 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,832525 0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231661 0,08 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,079726 0,08 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,469594 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017726 1,52 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,909601 0,49 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,114935 0,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035482 0,10 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,017873 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,781994 0,26 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,228875 0,12 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,045763 0,12 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,029696 0,09 İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 1,131771 0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020983 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,033622 0,05 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,757184 0,05 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,463713 0,05 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,426448 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 44,057866 0,07 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,120999 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,297028 0,08 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,058087 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,057162 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,980838 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,080803 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara