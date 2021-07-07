En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,85 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,85 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 44,341125 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,395351 1,01 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066118 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069958 0,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041064 0,83 Inveo Portföy Altın Fon 1,046321 0,82 HSBC Portföy Altın Fonu 4,153577 0,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,117032 0,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137604 0,80 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,264684 0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi