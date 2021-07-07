En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,85 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,85 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF44,3411251,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,3953511,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0661180,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0699580,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,0410640,83
Inveo Portföy Altın Fon1,0463210,82
HSBC Portföy Altın Fonu4,1535770,81
TEB Portföy Altın Fonu0,1170320,81
Garanti Portföy Altın Fonu0,1376040,80
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2646840,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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