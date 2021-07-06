Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0303520,10
Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0312910,06
Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0480600,06
Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu1,2580540,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,3782700,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0360601,17
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0127420,73
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2045520,52
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3192590,49
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,1422930,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2466672,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0447552,11
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0882992,11
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7937412,08
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9762251,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6687840,99
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2857050,90
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4343040,87
HSBC Portföy Değ. Fon149,2574000,81
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2074440,80
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5320471,87
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6061431,58
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3966791,46
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1711661,11
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9022951,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF43,8600710,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,6146760,12
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,8898980,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6895890,06
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7640910,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu2,0915040,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0674350,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0537070,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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