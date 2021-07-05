En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,622846
|1,54
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,556479
|1,40
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,963636
|1,37
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,180519
|1,37
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,584240
|1,33
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,121275
|1,29
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,958224
|1,26
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,164959
|1,22
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,054450
|1,07
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,430556
|1,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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