En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 4,622846 1,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,556479 1,40 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,963636 1,37 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,180519 1,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,584240 1,33 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,121275 1,29 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,958224 1,26 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,164959 1,22 HSBC Portföy Değ. Fon 148,054450 1,07 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,430556 1,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara