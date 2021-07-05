En fazla kazandıran yatırım fonları

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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,37 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6228461,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,5564791,40
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9636361,37
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1805191,37
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5842401,33
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1212751,29
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9582241,26
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1649591,22
HSBC Portföy Değ. Fon148,0544501,07
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4305561,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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