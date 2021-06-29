Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0303160,66İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0712380,51İş Portföy Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030316
|0,66
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,071238
|0,51
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,662471
|0,48
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,105027
|0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,262186
|0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048427
|1,55
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,104993
|1,29
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,885629
|1,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035653
|0,76
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,161803
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,113235
|4,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|177,931356
|2,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,108041
|1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142959
|0,92
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,060004
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,990768
|2,87
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,163746
|0,97
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027095
|0,85
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,244042
|0,66
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,170786
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,418799
|0,54
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,752066
|0,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,262862
|0,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034047
|0,47
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,011259
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116840
|0,47
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137339
|0,47
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053685
|0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059792
|0,47
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110448
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010882
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,687230
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,973406
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,161068
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|435,078092
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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