Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF830,9915130,57
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0707040,56
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1042820,55
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9709010,55
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,1614490,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0476001,43
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8308411,39
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0890001,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1037811,12
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1858291,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1055451,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu174,3629051,53
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2074801,38
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0877331,32
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0732301,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0423701,96
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7693631,23
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0426001,00
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9580650,98
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1614690,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2586011,01
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0044900,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0657250,90
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6109510,90
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0127100,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0535041,02
TEB Portföy Altın Fonu0,1164671,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,0408771,01
Deniz Port. Altın Fonu0,0595881,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,1369031,00
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0108600,06
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1586650,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1427410,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0450230,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0477910,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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