Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|830,991513
|0,57
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070704
|0,56
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,104282
|0,55
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,970901
|0,55
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,161449
|0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047600
|1,43
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,830841
|1,39
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,089000
|1,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103781
|1,12
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,185829
|1,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105545
|1,61
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|174,362905
|1,53
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,207480
|1,38
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087733
|1,32
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073230
|1,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,042370
|1,96
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,769363
|1,23
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,042600
|1,00
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,958065
|0,98
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,161469
|0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,258601
|1,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,004490
|0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065725
|0,90
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,610951
|0,90
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012710
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053504
|1,02
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116467
|1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040877
|1,01
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059588
|1,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136903
|1,00
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010860
|0,06
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,158665
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142741
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,045023
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,047791
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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