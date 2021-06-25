Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 830,991513 0,57 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070704 0,56 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,104282 0,55 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,970901 0,55 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,161449 0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047600 1,43 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,830841 1,39 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,089000 1,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103781 1,12 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,185829 1,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105545 1,61 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 174,362905 1,53 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,207480 1,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087733 1,32 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073230 1,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,042370 1,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,769363 1,23 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,042600 1,00 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,958065 0,98 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,161469 0,93 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,258601 1,01 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,004490 0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065725 0,90 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,610951 0,90 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012710 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,053504 1,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,116467 1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040877 1,01 Deniz Port. Altın Fonu 0,059588 1,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136903 1,00 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010860 0,06 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,158665 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,142741 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,045023 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,047791 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kredi borcuna karşı maaş kesintisine yargıdan iptal kararı M3 para arzı 3,8 trilyon liraya yükseldi Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu