Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF831,4011281,88Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9149811,13İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF831,4011281,88
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9149811,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0703291,13
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,5311971,08
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2581881,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7204162,48
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0466802,10
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0665531,41
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0507490,74
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1726330,65
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu170,9629722,49
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1036802,11
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0582491,75
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1046161,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1382341,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9415651,83
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0266321,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0972850,99
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0284490,92
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1261340,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3772311,02
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7072030,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0336800,91
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4722410,90
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0206130,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0433420,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0440580,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1386660,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9679900,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0667980,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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