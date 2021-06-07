Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0298740,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0704490,67
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8090920,67
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0960550,65
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9170180,63
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0458472,38
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0493112,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0524921,97
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,5479821,86
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2487141,83
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu167,8588172,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1030592,48
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1012911,88
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1386191,63
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0572721,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9278801,57
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1206751,37
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0194581,32
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2057921,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7593931,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0339740,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7338290,65
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3936180,62
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4680830,43
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,0731760,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF50,0406071,24
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF52,5854460,84
QNB Finans Portföy Altın BYF46,3931810,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1480760,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0382610,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1323250,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0355310,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0375560,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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