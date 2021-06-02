Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF814,0211730,43İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7889320,23İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 814,021173 0,43 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,788932 0,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052616 0,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,684245 0,18 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,250468 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016065 2,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034760 1,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,052727 1,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050527 0,53 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,170067 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,874608 1,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086208 1,85 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,770665 1,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043489 1,77 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,636745 1,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,697246 1,36 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,002191 0,85 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,012242 0,64 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,728034 0,62 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,121500 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,666025 1,09 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,319663 1,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,983613 0,95 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,061623 0,81 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068801 0,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,143503 1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,122103 1,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049388 1,04 İş Portföy Altın Fonu 0,056222 1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,062623 1,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010740 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,960287 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,129440 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,145069 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,032905 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar