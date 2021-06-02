Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF814,0211730,43İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7889320,23İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF814,0211730,43
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7889320,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0526160,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,6842450,18
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2504680,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0160652,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0347601,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0527271,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0505270,53
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1700670,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,8746081,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0862081,85
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7706651,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0434891,77
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,6367451,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6972461,36
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0021910,85
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0122420,64
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,7280340,62
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1215000,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6660251,09
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3196631,05
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9836130,95
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0616230,81
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0688010,74
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1435031,05
TEB Portföy Altın Fonu0,1221031,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0493881,04
İş Portföy Altın Fonu0,0562221,04
Deniz Port. Altın Fonu0,0626231,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0107400,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9602870,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1294400,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1450690,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0329050,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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