En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,4096611,52
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2210031,41
QNB Finans Portföy Altın BYF45,3296641,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0330541,25
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,1308661,22
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF809,1777651,02
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5808740,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1424630,96
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2020440,91
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0890940,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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