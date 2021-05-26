En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,409661
|1,52
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,221003
|1,41
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,329664
|1,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033054
|1,25
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|49,130866
|1,22
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|809,177765
|1,02
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,580874
|0,96
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,142463
|0,96
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,202044
|0,91
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,089094
|0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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