Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF809,1777651,02Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF809,1777651,02
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2472040,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0731350,29
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0437080,29
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,7594840,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2210031,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0330541,25
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2020440,91
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,1267400,79
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1516230,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1424630,96
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0979960,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu160,5193390,46
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0710510,45
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0670980,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5808740,96
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0890940,90
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0985560,81
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,9834200,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5089210,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0672080,48
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0369330,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0328390,27
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2831320,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0435730,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,4096611,52
QNB Finans Portföy Altın BYF45,3296641,38
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,1308661,22
Gedik Portföy Altın Fon1,0625750,40
HSBC Portföy Altın Fonu4,2304660,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0319820,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1254420,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0292880,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0313190,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9569740,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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