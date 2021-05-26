Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF809,1777651,02Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 809,177765 1,02 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,247204 0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,073135 0,29 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,043708 0,29 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,759484 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,221003 1,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033054 1,25 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,202044 0,91 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,126740 0,79 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,151623 0,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,142463 0,96 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097996 0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 160,519339 0,46 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071051 0,45 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,067098 0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,580874 0,96 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,089094 0,90 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,098556 0,81 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,983420 0,77 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,508921 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,067208 0,48 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,036933 0,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032839 0,27 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,283132 0,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,043573 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,409661 1,52 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,329664 1,38 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 49,130866 1,22 Gedik Portföy Altın Fon 1,062575 0,40 HSBC Portföy Altın Fonu 4,230466 0,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,031982 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,125442 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,029288 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,031319 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,956974 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü