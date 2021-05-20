En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,59 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 2,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,59 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 2,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,6763233,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0507732,73
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0930192,16
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,1315941,29
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)102,3758791,21
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1725451,21
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)102,1788831,20
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,7428361,10
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0851471,09
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,6794791,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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