Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091837-0,23Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,091837
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,244842
|-0,18
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029497
|-0,15
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,072476
|-0,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,067367
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014808
|-4,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,100563
|-1,16
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,158994
|-0,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048468
|-0,68
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,534796
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,069103
|-1,28
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,129077
|-1,15
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,053836
|-0,54
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,094474
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|153,434650
|-0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,025053
|-0,42
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,000737
|-0,38
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048568
|-0,34
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,033713
|-0,16
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,173111
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,724543
|-0,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032498
|-0,22
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,595135
|-0,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,261912
|-0,16
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,477635
|-0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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