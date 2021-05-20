Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091837-0,23Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091837-0,23
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,244842-0,18
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029497-0,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,072476-0,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,067367-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014808-4,46
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,100563-1,16
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,158994-0,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048468-0,68
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,534796-0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,069103-1,28
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,129077-1,15
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,053836-0,54
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,094474-0,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu153,434650-0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,025053-0,42
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,000737-0,38
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048568-0,34
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,033713-0,16
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,173111-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,724543-0,43
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032498-0,22
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,595135-0,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,261912-0,16
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,477635-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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