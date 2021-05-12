Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0293880,60
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,0528010,53
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,3655560,53
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0669440,52
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,7057750,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0152501,25
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1748110,87
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1209400,50
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0418530,34
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1820240,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0927890,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu153,6120010,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0947290,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8545730,92
Aura Portföy Değ. Fon0,7892980,47
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1199180,37
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4883490,32
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0249780,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0323510,49
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2349360,47
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9693810,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,2433840,46
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0644860,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1343760,48
TEB Portföy Altın Fonu0,1144010,47
İş Portföy Altın Fonu0,0526710,47
Deniz Port. Altın Fonu0,0587130,47
Ak Portföy Altın Fonu0,1081860,47
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9503190,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1175950,05
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0319090,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0476090,05
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,1358420,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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