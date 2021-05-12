Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029388
|0,60
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,052801
|0,53
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,365556
|0,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,066944
|0,52
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,705775
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015250
|1,25
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,174811
|0,87
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,120940
|0,50
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,041853
|0,34
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,182024
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,092789
|0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|153,612001
|0,80
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,094729
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,854573
|0,92
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,789298
|0,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,119918
|0,37
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,488349
|0,32
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,024978
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032351
|0,49
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,234936
|0,47
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,969381
|0,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,243384
|0,46
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064486
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134376
|0,48
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114401
|0,47
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052671
|0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058713
|0,47
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,108186
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,950319
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,117595
|0,05
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,031909
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047609
|0,05
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,135842
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500