En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,80 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,80 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048600
|1,84
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,819400
|1,81
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|18,622907
|1,80
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,025123
|1,79
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,811011
|1,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,149444
|1,76
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,595814
|1,72
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,807177
|1,68
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|18,081710
|1,66
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,588294
|1,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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