En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,80 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,80 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0486001,84
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8194001,81
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,6229071,80
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0251231,79
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,8110111,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1494441,76
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5958141,72
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,8071771,68
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF18,0817101,66
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,5882941,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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