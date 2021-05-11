Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF790,8547160,61
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0510890,20
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5452800,19
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0718000,17
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2255380,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0490691,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0333340,80
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3066870,64
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1782940,46
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0048180,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8194001,81
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,6229071,80
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0251231,79
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,8110111,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1494441,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0486001,84
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0648951,37
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4236701,12
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2988550,98
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1662480,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2172091,31
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1171671,28
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7522341,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7465190,86
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0641910,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Gedik Portföy Altın Fon1,0167560,87
QNB Finans Portföy Altın BYF43,0365010,75
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,1892970,75
Fiba Portföy Altın Fonu0,0401020,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0681430,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6713360,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9498400,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1170340,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0241670,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0214950,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı
Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı
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