Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,043063
|0,37
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029411
|0,31
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810299
|0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225203
|0,18
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,299556
|0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,312310
|1,60
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048387
|1,59
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,000793
|1,48
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042969
|0,75
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,128417
|0,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083475
|3,04
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,430254
|3,00
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042041
|2,93
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,744879
|2,90
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,096965
|2,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,002484
|1,30
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,076664
|1,16
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,686508
|1,01
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064020
|0,81
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,418983
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,220778
|1,51
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,947191
|1,48
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063751
|1,36
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,988816
|1,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,853045
|1,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067666
|1,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132842
|1,51
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113087
|1,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039821
|1,50
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058043
|1,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010627
|0,16
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,116460
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,023642
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,020973
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,023048
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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