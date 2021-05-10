Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0430630,37
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0294110,31
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8102990,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2252030,18
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2995560,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3123101,60
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0483871,59
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0007931,48
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0429690,75
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1284170,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0834753,04
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,4302543,00
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0420412,93
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7448792,90
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0969652,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0024841,30
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0766641,16
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6865081,01
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0640200,81
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4189830,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2207781,51
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9471911,48
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0637511,36
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9888161,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8530451,24
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0676661,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,1328421,51
TEB Portföy Altın Fonu0,1130871,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0398211,50
Deniz Port. Altın Fonu0,0580431,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0106270,16
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1164600,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0236420,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0209730,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0230480,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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