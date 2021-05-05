Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,081370 2,18 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,297401 0,41 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,529714 0,38 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,186833 0,37 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,071174 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015249 2,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032826 2,05 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047279 1,37 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,086297 0,63 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,792096 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,065564 0,99 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056125 0,74 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,791389 0,60 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,561732 0,41 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048501 0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,049549 0,64 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,118176 0,47 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,038527 0,46 HSBC Portföy Değ. Fon 149,382755 0,44 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,118764 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,204213 0,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,921084 0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062906 0,85 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,976872 0,81 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,832091 0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,131041 0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,111561 0,90 İş Portföy Altın Fonu 0,051380 0,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039269 0,90 Ak Portföy Altın Fonu 0,105545 0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,113596 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,020441 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,021024 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,946966 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,065399 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi