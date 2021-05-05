Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,0813702,18
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,2974010,41
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,5297140,38
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF793,1868330,37
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0711740,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0152492,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0328262,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0472791,37
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0862970,63
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,7920960,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0655640,99
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0561250,74
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,7913890,60
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5617320,41
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0485010,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0495490,64
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1181760,47
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0385270,46
HSBC Portföy Değ. Fon149,3827550,44
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1187640,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2042130,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9210840,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0629060,85
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9768720,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8320910,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1310410,90
TEB Portföy Altın Fonu0,1115610,90
İş Portföy Altın Fonu0,0513800,90
Fiba Portföy Altın Fonu0,0392690,90
Ak Portföy Altın Fonu0,1055450,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1135960,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0204410,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0210240,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9469660,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0653990,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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