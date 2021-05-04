Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042265
|0,81
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,066376
|0,80
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,965539
|0,79
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,097397
|0,78
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,009019
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,152586
|3,75
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,136229
|3,41
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,079493
|2,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014910
|2,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046641
|1,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,087878
|2,70
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,087189
|2,69
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,682622
|2,68
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,279670
|2,66
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,116877
|2,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,029721
|2,57
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,047287
|2,47
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,015353
|1,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,416745
|1,48
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063348
|1,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,722333
|1,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,044031
|1,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,727021
|1,34
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,195231
|1,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,904055
|1,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,342505
|3,11
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110561
|1,10
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104614
|1,09
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056765
|1,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,018487
|1,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,668987
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024977
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,113024
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,017883
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,019920
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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