Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042265 0,81 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,066376 0,80 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,965539 0,79 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,097397 0,78 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,009019 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,152586 3,75 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,136229 3,41 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,079493 2,36 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014910 2,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046641 1,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087878 2,70 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,087189 2,69 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,682622 2,68 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,279670 2,66 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,116877 2,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,029721 2,57 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,047287 2,47 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,015353 1,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,416745 1,48 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063348 1,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,722333 1,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,044031 1,44 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,727021 1,34 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,195231 1,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,904055 1,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,342505 3,11 TEB Portföy Altın Fonu 0,110561 1,10 Ak Portföy Altın Fonu 0,104614 1,09 Deniz Port. Altın Fonu 0,056765 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,018487 1,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,668987 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,024977 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,113024 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,017883 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,019920 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor