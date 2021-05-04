Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0422650,81
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0663760,80
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,9655390,79
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0973970,78
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,0090190,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1525863,75
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1362293,41
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0794932,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149102,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0466411,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0878782,70
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,0871892,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,6826222,68
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,2796702,66
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1168772,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0297212,57
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0472872,47
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0153531,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4167451,48
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0633481,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7223331,50
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0440311,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7270211,34
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1952311,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9040551,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,3425053,11
TEB Portföy Altın Fonu0,1105611,10
Ak Portföy Altın Fonu0,1046141,09
Deniz Port. Altın Fonu0,0567651,09
QNB Finans Portföy Altın BYF42,0184871,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6689870,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0249770,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1130240,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0178830,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0199200,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cem Yılmaz Özcan Deniz
Spor Cyle Larin Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:18:26. #1.16#

title