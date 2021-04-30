Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,050090 0,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,070057 0,30 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,538038 0,20 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,030373 0,17 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,053506 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014796 1,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032035 1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,098502 0,58 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,482432 0,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,247855 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,052329 1,91 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,927883 1,75 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,995704 1,59 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,018221 1,59 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,311200 1,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,213766 0,96 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,945630 0,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,410783 0,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,908542 0,67 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062512 0,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,677547 0,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,994132 0,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,660699 0,77 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,176993 0,60 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,484295 0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,127766 0,10 İş Portföy Altın Fonu 0,050132 0,10 Ak Portföy Altın Fonu 0,102905 0,10 TEB Portföy Altın Fonu 0,108735 0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,055841 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,015781 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,110724 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,065236 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,017813 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,018417 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara