Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0500900,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0700570,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5380380,20
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0303730,17
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,0535060,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147961,47
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0320351,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0985020,58
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4824320,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2478550,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0523291,91
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9278831,75
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9957041,59
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0182211,59
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,3112001,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2137660,96
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,9456300,75
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4107830,68
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9085420,67
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0625120,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6775470,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9941320,88
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6606990,77
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1769930,60
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4842950,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1277660,10
İş Portföy Altın Fonu0,0501320,10
Ak Portföy Altın Fonu0,1029050,10
TEB Portföy Altın Fonu0,1087350,10
Deniz Port. Altın Fonu0,0558410,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0157810,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1107240,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0652360,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0178130,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0184170,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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