Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,050090
|0,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,070057
|0,30
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,538038
|0,20
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,030373
|0,17
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,053506
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014796
|1,47
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032035
|1,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,098502
|0,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,482432
|0,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,247855
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,052329
|1,91
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,927883
|1,75
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,995704
|1,59
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,018221
|1,59
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,311200
|1,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,213766
|0,96
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,945630
|0,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,410783
|0,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,908542
|0,67
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062512
|0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,677547
|0,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,994132
|0,88
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,660699
|0,77
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,176993
|0,60
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,484295
|0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127766
|0,10
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050132
|0,10
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102905
|0,10
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108735
|0,10
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055841
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,015781
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,110724
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,065236
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,017813
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,018417
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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