Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0240460,36HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024046 0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536817 0,28 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025730 0,25 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,026590 0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222780 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014526 0,57 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031581 0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,245430 0,31 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,032502 0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,850355 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 74,924863 2,65 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,007309 2,31 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010880 2,19 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,917904 2,02 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,139740 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,906575 1,95 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,833338 1,25 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062405 0,99 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,156289 0,92 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,442096 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,490383 2,25 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,175392 1,78 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,986164 1,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,672926 1,39 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,666486 1,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,109597 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,014752 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,016790 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,017396 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,943621 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak