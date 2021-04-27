Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,050841 0,95 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,674873 0,65 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,091867 0,60 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,066375 0,57 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,097257 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045229 3,20 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,491483 1,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031426 1,53 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,141735 1,06 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048912 0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,036516 4,36 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,984553 3,03 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,486077 2,85 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,899756 2,85 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,113783 2,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,957453 4,08 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,001629 3,00 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,141136 2,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,624290 2,04 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,092709 1,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,633412 3,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,636306 2,50 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,154842 2,47 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,941634 2,26 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,457641 1,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,666649 0,06 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,014236 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,109032 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,016882 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,016276 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı