Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0508410,95
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,6748730,65
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0918670,60
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0663750,57
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0972570,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0452293,20
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,4914831,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0314261,53
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1417351,06
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0489120,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0365164,36
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9845533,03
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,4860772,85
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8997562,85
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1137832,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9574534,08
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0016293,00
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1411362,26
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6242902,04
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0927091,82
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6334123,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6363062,50
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1548422,47
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9416342,26
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4576411,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6666490,06
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0142360,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1090320,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0168820,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0162760,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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