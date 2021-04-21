Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,049279
|0,72
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,064559
|0,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,711476
|0,62
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,890442
|0,54
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089378
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,092987
|0,73
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030704
|0,72
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,080795
|0,44
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,037594
|0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,096209
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079300
|1,06
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,888802
|0,98
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,709440
|0,92
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040015
|0,91
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,051616
|0,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,451627
|0,57
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,131068
|0,40
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,116085
|0,27
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,601291
|0,25
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045677
|0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,031275
|0,89
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,162474
|0,60
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,488391
|0,58
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,397581
|0,27
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020095
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,766212
|0,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,136170
|0,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,830906
|0,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,940347
|0,06
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,011149
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,105656
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,013785
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,013193
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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