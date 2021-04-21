Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0492790,72
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0645590,64
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,7114760,62
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,8904420,54
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0893780,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0929870,73
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0307040,72
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0807950,44
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0375940,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0962090,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0793001,06
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,8888020,98
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7094400,92
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0400150,91
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0516160,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4516270,57
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1310680,40
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1160850,27
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,6012910,25
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0456770,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0312750,89
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,1624740,60
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,4883910,58
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3975810,27
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0200950,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,7662120,40
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1361700,33
QNB Finans Portföy Altın BYF40,8309060,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9403470,06
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0111490,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1056560,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0137850,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0131930,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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