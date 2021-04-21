Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,049279 0,72 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,064559 0,64 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,711476 0,62 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,890442 0,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089378 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,092987 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030704 0,72 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,080795 0,44 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,037594 0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,096209 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079300 1,06 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,888802 0,98 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,709440 0,92 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040015 0,91 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,051616 0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,451627 0,57 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,131068 0,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,116085 0,27 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,601291 0,25 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,045677 0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031275 0,89 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,162474 0,60 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,488391 0,58 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,397581 0,27 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,020095 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,766212 0,40 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,136170 0,33 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,830906 0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,940347 0,06 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,011149 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,105656 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,013785 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,013193 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda polisten kaçan soygun şüphelisi 3. kattan düştü