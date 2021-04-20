En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu0,1076980,71
Garanti Portföy Altın Fonu0,1265330,70
İş Portföy Altın Fonu0,0496250,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0379580,70
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1640480,70
Deniz Port. Altın Fonu0,0552890,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8533140,70
Ak Portföy Altın Fonu0,1018950,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0644420,69
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0437250,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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