En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,70 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Altın Fonu 0,107698 0,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126533 0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,049625 0,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037958 0,70 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164048 0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,055289 0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,853314 0,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,101895 0,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064442 0,69 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043725 0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!