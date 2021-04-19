Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,723899-0,44QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,723899-0,44
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF770,384214-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014231-0,21
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,043530-0,14
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,326855-0,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0470340,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,137033-1,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080965-1,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,040934-1,36
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,725013-1,26
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,170600-1,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,283125-0,43
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,407691-0,41
Aura Portföy Değ. Fon0,792746-0,26
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,548370-0,11
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,049759-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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