Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,723899-0,44QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,723899
|-0,44
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|770,384214
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014231
|-0,21
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,043530
|-0,14
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,326855
|-0,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047034
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,137033
|-1,42
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080965
|-1,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040934
|-1,36
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,725013
|-1,26
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,170600
|-1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,283125
|-0,43
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,407691
|-0,41
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,792746
|-0,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,548370
|-0,11
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,049759
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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