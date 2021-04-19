Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,723899-0,44QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,723899 -0,44 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 770,384214 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014231 -0,21 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043530 -0,14 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,326855 -0,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047034 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,137033 -1,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080965 -1,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040934 -1,36 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,725013 -1,26 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,170600 -1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,283125 -0,43 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,407691 -0,41 Aura Portföy Değ. Fon 0,792746 -0,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,548370 -0,11 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,049759 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL