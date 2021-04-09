En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107879 1,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045163 1,17 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,043532 1,08 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,070412 1,08 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,147909 1,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097731 1,02 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,080246 1,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 160,343623 1,00 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,238263 0,91 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,159035 0,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara