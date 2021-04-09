En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1078791,45
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451631,17
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0435321,08
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0704121,08
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1479091,06
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0977311,02
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0802461,02
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu160,3436231,00
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,2382630,91
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1590350,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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