Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5370570,64Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2215740,60TEB Portföy Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5370570,64
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2215740,60
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,6982090,56
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF780,6365580,47
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7950250,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2332790,11
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,0424800,05
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,6216830,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1505491,97
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)78,9626741,23
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2614271,19
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5761151,19
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)98,8751731,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1535660,98
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1155830,94
Tacirler Portföy Değ. Fon5,1548490,85
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0276270,79
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon93,6857650,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5084041,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7951330,85
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1753590,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8201740,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,4113450,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,4699901,53
QNB Finans Portföy Altın BYF40,0333460,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,1999650,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9327780,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0966750,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0050160,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0055440,15
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0644380,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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