Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5370570,64Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2215740,60TEB Portföy Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,537057 0,64 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221574 0,60 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,698209 0,56 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 780,636558 0,47 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,795025 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,233279 0,11 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,042480 0,05 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,621683 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,150549 1,97 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 78,962674 1,23 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,261427 1,19 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,576115 1,19 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,875173 1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,153566 0,98 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,115583 0,94 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,154849 0,85 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,027627 0,79 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 93,685765 0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,508404 1,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,795133 0,85 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,175359 0,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,820174 0,48 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,411345 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,469990 1,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,033346 0,55 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,199965 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,932778 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,096675 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,005016 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,005544 0,15 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,064438 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara