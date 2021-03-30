Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,524279-0,66Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217667-0,56Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,524279-0,66
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217667-0,56
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,786240-0,21
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,249735-0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,496958-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,993564-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100610-1,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,669439-0,28
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054590-0,05
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,055823-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,878060-1,56
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,116030-0,13
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,030272-0,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,407630-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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