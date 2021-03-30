Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,524279-0,66Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217667-0,56Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,524279
|-0,66
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,217667
|-0,56
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,786240
|-0,21
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,249735
|-0,19
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,496958
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,993564
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100610
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,669439
|-0,28
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054590
|-0,05
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,055823
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,878060
|-1,56
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,116030
|-0,13
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,030272
|-0,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,407630
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500