Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,524279-0,66Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217667-0,56Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524279 -0,66 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217667 -0,56 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786240 -0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,249735 -0,19 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,496958 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,993564 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100610 -1,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,669439 -0,28 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054590 -0,05 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,055823 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,878060 -1,56 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,116030 -0,13 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,030272 -0,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,407630 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara