Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0394941,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF760,0853410,72
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7865420,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5283000,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2188590,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0913930,64
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,0275450,35
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0055710,05
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu0,9944060,02
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,6105540,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,6660511,48
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5765690,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1180200,30
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0984150,05
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0470770,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0363360,80
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0221890,66
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0480990,60
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1160240,55
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8745110,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,0857660,05
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,5663520,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0198840,05
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6837850,05
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,0845340,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,2067321,08
QNB Finans Portföy Altın BYF39,1266341,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0912090,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9281350,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0483610,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0242920,05
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,1100740,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:27:37. #1.15#
title