Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:45
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0609441,69İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,1763141,65TEB Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0609441,69
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,1763141,65
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,7322001,64
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,4442091,52
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3185251,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0875312,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0287711,51
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0441211,24
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0137171,22
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0385650,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1144041,75
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1209111,45
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1558991,42
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0453931,38
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1537231,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3577581,43
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1102861,31
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0836691,27
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4355711,19
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,0447560,99
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0292661,73
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2699971,70
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,9702981,50
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3244361,20
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9060320,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,0924760,39
TEB Portföy Altın Fonu0,0975880,39
Garanti Portföy Altın Fonu0,1145600,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0583180,38
HSBC Portföy Altın Fonu3,4908930,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0182480,15
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0672980,14
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0853610,14
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9232570,14
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0637970,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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