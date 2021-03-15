Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0609441,69İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,1763141,65TEB Portföy Euro.