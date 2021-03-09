Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:57
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF735,6240282,19
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,1816180,84
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0609910,84
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,7286230,80
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,4252190,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7268024,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0862602,41
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,0204122,36
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0042911,57
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9936071,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0583843,00
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0572832,01
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1197461,71
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0448730,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1761290,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,0352941,56
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0827611,46
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9567771,05
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0633550,83
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3584770,72
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0546561,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2748501,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0292731,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6717740,99
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8548600,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4805532,09
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,5418891,40
QNB Finans Portföy Altın BYF36,8217321,39
Gedik Portföy Altın Fon0,8741701,13
HSBC Portföy Altın Fonu3,4720641,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0103220,05
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0309710,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0823330,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0241070,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9206850,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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