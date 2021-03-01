Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|711,574969
|3,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,663256
|2,12
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,212776
|2,06
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,950469
|2,03
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059393
|1,99
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037925
|2,70
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042546
|1,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080736
|1,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,757442
|0,92
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,010893
|0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101519
|3,86
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,328699
|3,38
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,044460
|2,25
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107388
|2,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084560
|1,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,899082
|3,19
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107799
|1,77
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,336828
|1,74
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080138
|1,52
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022706
|1,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,179673
|2,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028368
|2,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,897667
|2,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,295737
|1,89
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,062811
|1,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,520988
|1,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034669
|1,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058911
|1,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,098597
|1,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,115794
|1,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,078290
|0,14
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,097607
|0,14
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063393
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,968252
|0,13
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024023
|0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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