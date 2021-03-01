Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:34
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF711,5749693,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6632562,12
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,2127762,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,9504692,03
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593931,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0379252,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0425461,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0807361,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7574420,92
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,0108930,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1015193,86
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,3286993,38
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0444602,25
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1073882,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0845601,84
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8990823,19
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1077991,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3368281,74
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0801381,52
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0227061,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,1796732,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0283682,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,8976672,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,2957371,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0628111,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu3,5209881,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,0346691,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0589111,38
TEB Portföy Altın Fonu0,0985971,38
Garanti Portföy Altın Fonu0,1157941,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0782900,14
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,0976070,14
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0633930,14
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9682520,13
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0240230,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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