En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 2,12 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.