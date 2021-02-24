En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:25
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 2,12 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 2,12 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6532502,13
TEB Portföy Altın Fonu0,0958132,12
Garanti Portföy Altın Fonu0,1125572,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0572502,11
Deniz Port. Altın Fonu0,0493382,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0336792,09
Ak Portföy Altın Fonu0,0908772,09
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0330252,08
İş Portföy Altın Fonu0,0442692,07
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0389892,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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