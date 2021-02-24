En fazla kazandıran yatırım fonları
24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:25
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 2,12 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 2,12 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,653250
|2,13
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095813
|2,12
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,112557
|2,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057250
|2,11
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049338
|2,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033679
|2,09
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090877
|2,09
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,033025
|2,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044269
|2,07
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,038989
|2,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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