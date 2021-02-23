Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
23.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|674,784763
|1,44
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042112
|0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,539081
|0,34
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,548363
|0,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056719
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011792
|4,24
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,024427
|3,26
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,981701
|2,20
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033096
|1,81
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026724
|1,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,826757
|1,49
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,077216
|0,85
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,750117
|0,83
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,031136
|0,74
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,147211
|0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,076542
|1,29
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,506690
|0,61
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,005331
|0,57
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,568144
|0,54
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,280802
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053046
|1,01
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,830937
|0,89
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|0,987976
|0,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,618848
|0,71
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,011988
|0,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|40,834551
|2,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,113188
|2,55
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,715594
|2,51
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,853599
|1,46
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032988
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|10,029767
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,647242
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,075255
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063221
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024169
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500