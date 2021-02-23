Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

23.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF674,7847631,44
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0421120,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,5390810,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,5483630,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0567190,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0117924,24
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0244273,26
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9817012,20
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0330961,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0267241,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8267571,49
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0772160,85
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7501170,83
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0311360,74
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1472110,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0765421,29
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5066900,61
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,0053310,57
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,5681440,54
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,2808020,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0530461,01
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8309370,89
Global Md Portföy Katılım Fonu0,9879760,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6188480,71
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0119880,70
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,8345512,62
QNB Finans Portföy Altın BYF36,1131882,55
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,7155942,51
Gedik Portföy Altın Fon0,8535991,46
Fiba Portföy Altın Fonu0,0329880,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu10,0297670,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6472420,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0752550,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0632210,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0241690,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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