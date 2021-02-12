Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042303
|0,25
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028025
|0,11
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,218444
|0,08
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,197863
|0,06
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,800959
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038517
|0,71
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,852009
|0,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025959
|0,58
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017246
|0,46
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,255083
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108239
|2,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|139,225697
|1,33
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,772343
|1,30
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,730234
|1,19
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,030804
|1,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,043103
|0,57
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,039593
|0,47
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,978409
|0,43
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,031456
|0,19
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,907774
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,900334
|0,37
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,003572
|0,10
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,161138
|0,08
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,009867
|0,04
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,368798
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,069771
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062908
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,953077
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,206599
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,713561
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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