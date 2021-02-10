Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0803380,36Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1695350,36Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.