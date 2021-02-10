Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

10.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:41
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0803380,36Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1695350,36Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0803380,36
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1695350,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0389590,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2159360,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0646110,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0113380,85
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8568220,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0256380,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423010,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0419850,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,7370592,33
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,9642102,32
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1067582,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0540132,27
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,0861531,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,2576931,16
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2842611,10
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4396871,06
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0697990,91
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9925760,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0595192,01
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6960122,00
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8663281,74
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0553751,74
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,6410561,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1155422,05
TEB Portföy Altın Fonu0,0983302,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0587552,01
İş Portföy Altın Fonu0,0454522,00
Ak Portföy Altın Fonu0,0931651,97
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0238270,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0687710,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2055350,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0628510,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9513150,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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