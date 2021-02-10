Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
10.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:41
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0803380,36Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1695350,36Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080338
|0,36
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,169535
|0,36
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038959
|0,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,215936
|0,26
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064611
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011338
|0,85
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,856822
|0,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025638
|0,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042301
|0,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041985
|0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,737059
|2,33
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,964210
|2,32
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106758
|2,31
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054013
|2,27
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,086153
|1,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,257693
|1,16
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,284261
|1,10
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,439687
|1,06
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069799
|0,91
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,992576
|0,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,059519
|2,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,696012
|2,00
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,866328
|1,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055375
|1,74
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,641056
|1,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,115542
|2,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,098330
|2,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058755
|2,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,045452
|2,00
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,093165
|1,97
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023827
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,068771
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,205535
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062851
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,951315
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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