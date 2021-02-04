Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:36
Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,1651010,57
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,4008010,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0575510,30
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0877760,28
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu8,9408200,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0109721,87
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4092620,71
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2396020,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0416520,40
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9773220,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,7314803,43
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1065793,40
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,9625663,36
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0539063,26
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0633292,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0691211,56
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,1555971,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4271581,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4096991,01
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2587330,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1477830,84
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1067100,83
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8376420,82
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4733580,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8494230,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0101790,06
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0305350,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0657890,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0237650,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0626830,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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