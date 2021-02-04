Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.