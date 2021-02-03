Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2080960,10Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1859660,07Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.