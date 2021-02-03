Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
03.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:40
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2080960,10Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1859660,07Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,208096
|0,10
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,185966
|0,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238988
|0,06
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,074785
|0,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,600476
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,757117
|1,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010771
|0,83
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037678
|0,53
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,225288
|0,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,392179
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,270823
|2,94
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,148084
|2,85
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|115,389556
|2,42
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,779592
|2,20
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,077170
|2,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,631975
|1,66
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,238861
|1,16
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,956061
|0,90
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,422563
|0,88
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,385672
|0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,814467
|1,82
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,081231
|1,76
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,839511
|1,72
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,138252
|1,19
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,461500
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,000862
|0,09
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,941391
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,065283
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062654
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023956
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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