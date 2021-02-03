Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:40
Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2080960,10Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1859660,07Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2080960,10
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1859660,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2389880,06
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0747850,06
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6004760,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7571171,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0107710,83
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0376780,53
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2252880,32
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3921790,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,2708232,94
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1480842,85
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)115,3895562,42
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,7795922,20
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0771702,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6319751,66
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2388611,16
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9560610,90
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4225630,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3856720,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8144671,82
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0812311,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8395111,72
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1382521,19
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4615000,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0008620,09
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,9413910,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0652830,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0626540,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0239560,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Guy Ritchie Deniz Akkaya Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Konya Kadıköy Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:40:06. #1.14#
title