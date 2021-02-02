Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
02.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027936
|0,18
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,205928
|0,11
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,184502
|0,09
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,154455
|0,09
|Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045389
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,108109
|4,88
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,027505
|2,34
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043803
|1,37
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,657890
|1,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010682
|1,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,171948
|2,63
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,054026
|2,46
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,724550
|2,24
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,956591
|2,20
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,937206
|1,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,067519
|1,03
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,010924
|1,02
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,213238
|1,02
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,962349
|0,90
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,196358
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,791515
|1,16
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,764141
|1,06
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,451421
|0,89
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,027796
|0,51
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,124914
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,995136
|6,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,641350
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,064783
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023744
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062625
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023945
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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