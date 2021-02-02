Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

02.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0279360,18
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2059280,11
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1845020,09
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,1544550,09
Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0453890,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1081094,88
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0275052,34
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0438031,37
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6578901,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0106821,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1719482,63
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0540262,46
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7245502,24
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9565912,20
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)98,9372061,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0675191,03
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,0109241,02
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2132381,02
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9623490,90
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1963580,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7915151,16
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7641411,06
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4514210,89
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0277960,51
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1249140,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,9951366,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6413500,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0647830,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0237440,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0626250,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0239450,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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