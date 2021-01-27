Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
27.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027832
|0,34
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,220237
|0,25
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,089531
|0,23
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066241
|0,22
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039775
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025487
|0,76
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,860064
|0,64
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,009503
|0,60
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,979626
|0,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,409612
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,057392
|0,51
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,084085
|0,45
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048881
|0,36
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117715
|0,35
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094128
|0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,602225
|0,68
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,742529
|0,25
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,023054
|0,23
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,095502
|0,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108296
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,161247
|0,38
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,487078
|0,36
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,361573
|0,19
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,016032
|0,09
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028140
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010144
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,061766
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062455
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,939053
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,021380
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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