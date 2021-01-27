Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34Yapı Kredi Port. Eur.