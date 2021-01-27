Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

27.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2202370,25
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0895310,23
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0662410,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0397750,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254870,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8600640,64
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0095030,60
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9796260,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4096120,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0573920,51
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0840850,45
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0488810,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1177150,35
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0941280,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6022250,68
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7425290,25
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0230540,23
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon1,0955020,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1082960,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1612470,38
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4870780,36
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3615730,19
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0160320,09
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0281400,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0101440,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0617660,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0624550,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9390530,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0213800,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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