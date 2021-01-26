Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594719
|0,33
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|709,254548
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237699
|0,17
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,025499
|0,14
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023045
|0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043262
|1,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010780
|0,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025294
|0,51
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038840
|0,22
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,635063
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,163033
|1,92
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,279458
|1,69
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,126513
|1,30
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,437313
|1,26
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,022315
|1,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,517886
|1,13
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,043130
|1,06
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,782413
|0,64
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035544
|0,59
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,127952
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,820085
|1,30
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,481734
|0,95
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,824591
|0,76
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,115722
|0,46
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,357167
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,070348
|0,48
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,323868
|0,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,976565
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,639389
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,903936
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,197506
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,061266
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062426
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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