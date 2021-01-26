Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:46
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5947190,33
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF709,2545480,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2376990,17
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0254990,14
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0230450,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0432621,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0107800,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252940,51
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0388400,22
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6350630,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1630331,92
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,2794581,69
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1265131,30
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,4373131,26
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0223151,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5178861,13
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0431301,06
Aura Portföy Değ. Fon0,7824130,64
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0355440,59
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1279520,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8200851,30
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4817340,95
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8245910,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1157220,46
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3571670,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,0703480,48
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,3238680,35
QNB Finans Portföy Altın BYF38,9765650,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6393890,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9039360,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1975060,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0612660,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0624260,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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