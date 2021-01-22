Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
22.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:46
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0398010,48Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1700160,08Actus Portföy Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039801
|0,48
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,170016
|0,08
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,708065
|0,05
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,031859
|0,05
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,074455
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,813056
|1,28
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,141221
|1,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124826
|1,05
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,497745
|0,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,071643
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,050488
|5,37
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|1,011305
|1,57
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042632
|0,74
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114917
|0,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035538
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020800
|0,07
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,355779
|0,06
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019612
|0,05
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,039276
|0,05
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,809973
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010122
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,059276
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062312
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023831
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,934659
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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