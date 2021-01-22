Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0398010,48Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1700160,08Actus Portföy Borç. Araç.