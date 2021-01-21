En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:08
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,32 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,32 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0889012,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8588442,32
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1270522,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,6642891,67
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5075401,65
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9933501,45
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0275101,44
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0388241,42
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0228041,38
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8325581,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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