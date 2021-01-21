En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,32 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.