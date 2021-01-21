En fazla kazandıran yatırım fonları
21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:08
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,32 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,32 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,088901
|2,76
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,858844
|2,32
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,127052
|2,27
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,664289
|1,67
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,507540
|1,65
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,993350
|1,45
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,027510
|1,44
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038824
|1,42
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022804
|1,38
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,832558
|1,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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