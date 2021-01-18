Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56
Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF716,6495221,60Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1644590,17Atlas Portföy Bir. Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF716,6495221,60
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1644590,17
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7792290,17
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0282320,15
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0249760,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0651410,95
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1385750,83
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,7049080,61
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4280490,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon0,7731730,37
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1144380,33
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0353400,30
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1918290,29
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,7297580,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0581770,63
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9082630,61
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1119020,60
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,7837330,60
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7093020,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,0770861,32
QNB Finans Portföy Altın BYF38,9960391,08
Gedik Portföy Altın Fon0,9329310,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0617390,61
TEB Portföy Altın Fonu0,1032700,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0572950,14
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0621990,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1931750,13
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0173380,13
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9312260,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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