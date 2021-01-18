Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF716,6495221,60Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1644590,17Atlas Portföy Bir. Özel Sek.