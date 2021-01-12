Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,7262682,28
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF717,7640432,03
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6691231,24
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593311,23
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,9518301,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7959671,12
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0823631,04
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0377960,70
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0107940,68
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0425610,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1161752,37
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0455892,07
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0543970,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6837300,83
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1065370,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0425501,19
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0780031,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1093421,00
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1840650,81
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3464430,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0282391,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,1837671,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,9369641,25
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,2950750,98
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0311070,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF39,3087661,40
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,3775870,99
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6354900,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0543730,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0620320,05
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu76,7657420,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0654940,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:10:29. #1.14#
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