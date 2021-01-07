Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027603
|0,36
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,073800
|0,09
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029818
|0,07
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050532
|0,06
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,699871
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,350275
|1,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,407847
|0,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025287
|0,52
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,266435
|0,47
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,810970
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112387
|3,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056861
|3,10
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,583656
|3,03
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,654344
|1,95
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,704349
|1,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,315565
|1,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,607231
|0,90
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,067123
|0,89
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,243518
|0,88
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,708918
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,592030
|0,81
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,376796
|0,61
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,108063
|0,39
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,963681
|0,25
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,292014
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,051903
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023677
|0,05
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,702398
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065351
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|76,595162
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500