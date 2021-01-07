Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0276030,36
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0738000,09
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0298180,07
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0505320,06
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,6998710,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3502751,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4078470,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252870,52
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2664350,47
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,8109700,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1123873,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0568613,10
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,5836563,03
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6543441,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7043491,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3155651,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6072310,90
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0671230,89
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2435180,88
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7089180,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5920300,81
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3767960,61
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1080630,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9636810,25
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2920140,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0519030,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0236770,05
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7023980,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0653510,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu76,5951620,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:40:21. #1.14#
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